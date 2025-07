ATELIER ENFANT AVEC TOUPIELAINE FABRICATION FIL MAGIQUE Sorèze

LAPOUTICARIO Sorèze Tarn

Début : 2025-08-08 11:00:00

fin : 2025-08-08 11:30:00

2025-08-08

Venez et laissez place à votre imagination !

le Vendredi 8 août de 11h à 11h30 Fabrique ton fil magique au camping Saint Martin à Sorèze (ouvert à tous campeurs ou pas), atelier duo parent-enfant, joue avec les couleurs et la torsion, découvre le secret du retord et fais avec un joli bracelet avec ton fil retordu. A partir de 6 ans accompagné d’un adulte, 5 enf. maxi, tarif 10€/enf. pour une durée de 30mn / Réservation obligatoire à toupielaine@gmail.com. .

LAPOUTICARIO Sorèze 81540 Tarn Occitanie toupielaine@gmail.com

