Atelier enfant Bestiaire brodé par le Manoir de la Cour Carnuta, Jupilles
Atelier enfant Bestiaire brodé par le Manoir de la Cour Carnuta, Jupilles mercredi 25 février 2026.
Atelier enfant Bestiaire brodé par le Manoir de la Cour
Carnuta, 2, rue du bourg ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 16:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Atelier enfant Bestiaire brodé par le Manoir de la Cour
De fil en aiguille, partez à la découverte de la broderie médiévale ! Les enfants apprennent à reconnaître les différents points utilisés au Moyen Age, s’entraînent à les reproduire, puis créent leur propre motif animalier.
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Sur réservation. .
Carnuta, 2, rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Children’s workshop Embroidered Bestiary by Manoir de la Cour
L’événement Atelier enfant Bestiaire brodé par le Manoir de la Cour Jupilles a été mis à jour le 2026-01-28 par CDT72