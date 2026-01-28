Atelier enfant Bestiaire brodé par le Manoir de la Cour Carnuta, Jupilles

Atelier enfant Bestiaire brodé par le Manoir de la Cour

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

2026-02-25

De fil en aiguille, partez à la découverte de la broderie médiévale ! Les enfants apprennent à reconnaître les différents points utilisés au Moyen Age, s’entraînent à les reproduire, puis créent leur propre motif animalier.

Pour les enfants de 6 à 12 ans. Sur réservation. .

English :

Children’s workshop Embroidered Bestiary by Manoir de la Cour

