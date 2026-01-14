Atelier enfant – Bijoux L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris
Atelier enfant – Bijoux L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris samedi 21 février 2026.
Plongez dans les trésors de La Ressourcerie…
Créez de superbes bijoux à porter pour toutes les occasions grâce aux dons de La Ressourcerie. Breloques, rubans, perles, il y en aura pour tous les goûts !
– niveau débutant – matériels fournis –
INFOS PRATIQUES
De 6 à 14 ans
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Les adultes doivent également s’inscrire (gratuit)
LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
HORAIRES
Samedi 21 février • 14h30 – 17h00
Participez à nos ateliers enfants/parents durant les Vacances Créatives !
Le samedi 21 février 2026
de 14h30 à 17h00
payant
3 euros.
Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 14 ans.
L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/les-ateliers-vacances-creatives +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative
