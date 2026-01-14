Atelier enfant – Boules à neige L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Venez fabriquer votre propre boule à neige.

Choisissez votre univers préféré : animaux, espace… Assemblez votre décor, ajoutez de la neige et des paillettes, vous pourrez secouer votre boule magique à l’infini !

– niveau débutant – matériels fournis –

INFOS PRATIQUES



De 6 à 14 ans

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

Les adultes doivent également s’inscrire (gratuit)

LIEU

L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

HORAIRES

Mercredi 04 mars • 14h30 – 17h00

INSCRIPTION

Participez à nos ateliers enfants/parents durant les Vacances Créatives !

Le mercredi 04 mars 2026

de 14h30 à 17h00

payant

3 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-04T15:30:00+01:00

fin : 2026-03-04T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-04T14:30:00+02:00_2026-03-04T17:00:00+02:00

L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

https://www.laressourceriecreative.com/les-ateliers-vacances-creatives +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative



Afficher la carte du lieu L’Atelier de la Ressourcerie Créative et trouvez le meilleur itinéraire

