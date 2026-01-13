Atelier enfant Calligraphie et goûter d’Asie Association Equilibre Royan

Atelier enfant Calligraphie et goûter d’Asie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 14:00:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Le temps d’un après-midi, les enfants sont invités à découvrir l’art chinois à travers l’encre et la calligraphie. Pinceaux, gestes et idéogrammes seront explorés de manière ludique et créative.

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr

English :

Over the course of an afternoon, children are invited to discover Chinese art through ink and calligraphy. Brushes, gestures and ideograms will be explored in a fun and creative way.

