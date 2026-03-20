Atelier enfant Carnet de voyage Salle des associations Léon

Atelier enfant Carnet de voyage

Salle des associations Derrière la mairie Léon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Viens réaliser le carnet souvenir de tes vacances en Côte Landes Nature.

Pour te remémorer ces vacances pendant longtemps, ou les partager avec tes copains à la rentrée, laisse parler ta créativité et découvre plein de techniques (collage, aquarelle, écriture, dessin, etc.) pour remplir ton carnet.

Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans.

Inscription obligatoire au 06 70 41 48 59. Gratuit. .

Salle des associations Derrière la mairie Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59

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English :

L’événement Atelier enfant Carnet de voyage Léon a été mis à jour le 2026-03-18 par Côte Landes Nature Tourisme