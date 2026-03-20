Atelier enfant Carnet de voyage Salle des associations Léon
Atelier enfant Carnet de voyage Salle des associations Léon vendredi 17 juillet 2026.
Atelier enfant Carnet de voyage
Salle des associations Derrière la mairie Léon Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Viens réaliser le carnet souvenir de tes vacances en Côte Landes Nature.
Pour te remémorer ces vacances pendant longtemps, ou les partager avec tes copains à la rentrée, laisse parler ta créativité et découvre plein de techniques (collage, aquarelle, écriture, dessin, etc.) pour remplir ton carnet.
Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans.
Inscription obligatoire au 06 70 41 48 59. Gratuit. .
Salle des associations Derrière la mairie Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59
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English :
L’événement Atelier enfant Carnet de voyage Léon a été mis à jour le 2026-03-18 par Côte Landes Nature Tourisme