Atelier enfant Carte blanche pour Noël Palais ducal Nevers

Atelier enfant Carte blanche pour Noël

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Gratuit

Début : 2025-12-22 10:30:00

fin : 2025-12-22 12:30:00

2025-12-22

Carte blanche pour Noël Atelier pour les 6 à 12 ans le lundi 22 décembre à 10h30. Atelier organisé dans le cadre du programme Les couleurs, c’est la ville ! par le Service du patrimoine de la ville de Nevers.

Compose ta propre carte de vœux en explorant toutes les nuances et textures de blanc papiers crépons, calques, dentelles de papier, jeux de lumière et de relief. Un moment créatif et poétique pour préparer les fêtes.

Gratuit sur inscription. Lieu de rendez-vous Palais ducal-Espace patrimoine .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

