Atelier enfant Cartes de vœux enluminées Agence d’Attractivité Sens Intense Sens

Atelier enfant Cartes de vœux enluminées mercredi 10 décembre 2025.

Agence d'Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens Yonne

Tarif : 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2025-12-10 16:30:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

2025-12-10 2025-12-17

– à 14h30 pour les enfants de 5 à 8 ans

– à 16h30 pour les enfants de 9 ans et plus

Réservation auprès de l’Agence d’Attractivité Sens Intense (10 enfants maximum par créneau). .

Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

L’événement Atelier enfant Cartes de vœux enluminées Sens a été mis à jour le 2025-09-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)