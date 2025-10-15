Atelier enfant Cerveau Les savants fou(s) Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio Étoile-sur-Rhône
Atelier enfant Cerveau Les savants fou(s) Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio Étoile-sur-Rhône mercredi 15 octobre 2025.
Atelier enfant Cerveau Les savants fou(s)
Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 16:30:00
fin : 2025-10-15 17:30:00
Date(s) :
2025-10-15
Mais quel est cet organe si étrange ? Quel est son rôle ? Avec qui travaille-t-il ? Les enfants découvrent tous les secrets du cerveau grâce aux expériences et observations qu’ils réalisent.
.
Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 74 51 mediatheque.etoile@valenceromansagglo.fr
English :
But what is this strange organ? What role does it play? Who does it work with? Children discover all the secrets of the brain through experiments and observations.
German :
Aber was ist dieses seltsame Organ? Was ist seine Aufgabe? Mit wem arbeitet es zusammen? Mithilfe von Experimenten und Beobachtungen entdecken die Kinder alle Geheimnisse des Gehirns.
Italiano :
Ma cos’è questo strano organo? Che ruolo svolge? Con chi lavora? I bambini scopriranno tutti i segreti del cervello attraverso esperimenti e osservazioni.
Espanol :
Pero, ¿qué es este extraño órgano? ¿Qué papel desempeña? ¿Con quién trabaja? Los niños descubrirán todos los secretos del cerebro a través de experimentos y observaciones.
L’événement Atelier enfant Cerveau Les savants fou(s) Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2025-10-07 par Valence Romans Tourisme