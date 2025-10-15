Atelier enfant Cerveau Les savants fou(s) Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio Étoile-sur-Rhône

Atelier enfant Cerveau Les savants fou(s)

Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône Drôme

Début : 2025-10-15 16:30:00

fin : 2025-10-15 17:30:00

2025-10-15

Mais quel est cet organe si étrange ? Quel est son rôle ? Avec qui travaille-t-il ? Les enfants découvrent tous les secrets du cerveau grâce aux expériences et observations qu’ils réalisent.

Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 74 51 mediatheque.etoile@valenceromansagglo.fr

English :

But what is this strange organ? What role does it play? Who does it work with? Children discover all the secrets of the brain through experiments and observations.

German :

Aber was ist dieses seltsame Organ? Was ist seine Aufgabe? Mit wem arbeitet es zusammen? Mithilfe von Experimenten und Beobachtungen entdecken die Kinder alle Geheimnisse des Gehirns.

Italiano :

Ma cos’è questo strano organo? Che ruolo svolge? Con chi lavora? I bambini scopriranno tutti i segreti del cervello attraverso esperimenti e osservazioni.

Espanol :

Pero, ¿qué es este extraño órgano? ¿Qué papel desempeña? ¿Con quién trabaja? Los niños descubrirán todos los secretos del cerebro a través de experimentos y observaciones.

