Atelier enfant « cinéma d’animation » Musée de Valence Valence mercredi 24 décembre 2025.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-12-24 14:30:00

fin : 2025-12-24 16:30:00

2025-12-24 2025-12-26

Les années 1925 marquent le début du cinéma d’animation en Europe. Au travers de la visite de l’exposition, les enfants créent une petite séquence d’animation à partir d’une marionnette de papier.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

The 1925s marked the beginning of animated film in Europe. As they visit the exhibition, children create a short animated sequence using a paper puppet.

German :

Die 1925er Jahre markieren den Beginn des Animationsfilms in Europa. Während des Rundgangs durch die Ausstellung erstellen die Kinder eine kleine Animationssequenz aus einer Papierpuppe.

Italiano :

Il 1925 ha segnato l’inizio del cinema d’animazione in Europa. Durante la visita alla mostra, i bambini creeranno una breve sequenza animata utilizzando un pupazzo di carta.

Espanol :

La década de 1925 marcó el inicio del cine de animación en Europa. Mientras visitan la exposición, los niños crearán una breve secuencia animada utilizando una marioneta de papel.

