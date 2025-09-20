Atelier enfant : « Construis ton château! » Châteaux de Bruniquel Bruniquel

Atelier enfant : « Construis ton château! » Châteaux de Bruniquel Bruniquel samedi 20 septembre 2025.

Atelier enfant : « Construis ton château! » 20 et 21 septembre Châteaux de Bruniquel Tarn-et-Garonne

Gratuit. Pour les enfants de 6 à 10 ans accompagnés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Atelier “Construis ton château”

Pour les enfants de 6 à 10 ans accompagnés

Lance-toi dans la construction de ton propre château fort !

Un atelier créatif et ludique pour imaginer, découper, assembler et bâtir une forteresse digne des plus grands chevaliers ️⚔️

En accès libre, sans inscription préalable et pour une durée libre, cet atelier est pensé pour les enfants de 6 à 10 ans, accompagnés d’un adulte.

Châteaux de Bruniquel Rue du château, 82800 Bruniquel Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 67 27 67 http://www.bruniquel.fr Les châteaux de Bruniquel, situés dans l’un des plus beaux villages de France, sont un livre ouvert sur l’histoire.

En effet, chaque siècle a laissé sa trace : la superposition des interventions constitue le charme essentiel de cette construction, magnifiquement située pour surveiller les vallées de l’Aveyron et de la Vère. Ces châteaux servirent de cadre pour le tournage du film inoubliable de Robert Enrico « Le vieux fusil » avec Philippe Noiret et Romy Schneider, une salle est consacrée à l’exposition de photos prises pendant le tournage.

Les Journées du Patrimoine