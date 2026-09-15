Atelier enfant : Couleurs d’automne Villa du Temps retrouvé Cabourg
jeudi 22 octobre 2026 · Villa du Temps retrouvé · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
Atelier enfant : Couleurs d’automne
Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-10-22 16:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Votre enfant observe la beauté de la nature lors d’une balade des expositions et du jardin du musée. En atelier, il s’amuse avec des feuilles récoltées pour créer une œuvre d’art aux couleurs de l’automne.
Votre enfant observe la beauté de la nature lors d’une balade des expositions et du jardin du musée. En atelier, il s’amuse avec des feuilles récoltées pour créer une œuvre d’art aux couleurs de l’automne.
De 7 à 12 ans.
Inscription obligatoire. .
Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44 contact@villadutempsretrouve.com
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English : Atelier enfant : Couleurs d’automne
Your child will discover the beauty of nature whilst exploring the museum’s exhibitions and garden. In the workshop, they’ll have fun using the leaves they’ve collected to create a work of art in autumnal colours.
L’événement Atelier enfant : Couleurs d’automne Cabourg a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cabourg
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