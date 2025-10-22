Atelier enfant: Création automnales et impressions végétales Salle des fêtes Puybarban
Atelier enfant: Création automnales et impressions végétales Salle des fêtes Puybarban mercredi 22 octobre 2025.
Atelier enfant: Création automnales et impressions végétales
Salle des fêtes Le bourg Puybarban Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Atelier pour els enfants de 6ans et adolescents, sur réservation. .
Salle des fêtes Le bourg Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 78 40 33
English : Atelier enfant: Création automnales et impressions végétales
German :
Italiano :
Espanol : Atelier enfant: Création automnales et impressions végétales
L’événement Atelier enfant: Création automnales et impressions végétales Puybarban a été mis à jour le 2025-10-15 par OT de l’Entre-deux-Mers