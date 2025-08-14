Atelier enfant création bougie Douce lueur Saint-Vincent-de-Tyrosse
Atelier enfant création bougie Douce lueur Saint-Vincent-de-Tyrosse jeudi 14 août 2025.
Atelier enfant création bougie
Douce lueur 4 rue hitard Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-14
fin : 2025-08-14
Date(s) :
2025-08-14
Vos enfants ont de l’imagination à revendre ? J’ai l’atelier qu’il leur faut !
Créations, couleurs, découvertes… et surtout… Du fun et du partage !
Des moments joyeux, créatifs et colorés.
Lors de chaque atelier, les enfants auront l’occasion de personnaliser des pots en céramiques spécialement préparés pour l’occasion. Des pots blancs, neutres, prêts à être personnalisés.
Chaque enfant pourra décorer son pot avec de la peinture, des paillettes, des motifs… plein de jolies touches créatives, selon ses envies.
Une fois décorés, nous y coulerons ensemble une bougie.
Un moment ludique et créatif pour laisser libre cours à leur imagination et repartir avec une création unique.
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Durée 1h.
Lieu Douce lueur, 4 rue hitard, 40230 St-Vincent-de-Tyrosse.
Pour toute information complémentaire/réservation, me contacter au 06.68.22.51.86 .
Douce lueur 4 rue hitard Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 22 51 86 contact.doucelueur@gmail.com
English : Atelier enfant création bougie
Do your kids have imagination in spades? I’ve got just the workshop for them!
Creativity, color, discovery… and above all… Fun and sharing!
German : Atelier enfant création bougie
Ihre Kinder haben eine blühende Fantasie? Ich habe das richtige Atelier für sie!
Kreationen, Farben, Entdeckungen… und vor allem… Spaß und Austausch!
Italiano :
I vostri bambini hanno una grande immaginazione? Ho il laboratorio che fa per loro!
Creatività, colore, scoperta… e soprattutto… Divertimento e condivisione!
Espanol : Atelier enfant création bougie
¿Tus hijos tienen mucha imaginación? Tengo el taller ideal para ellos
Creatividad, color, descubrimiento… y sobre todo… ¡Diversión y convivencia!
L’événement Atelier enfant création bougie Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-08-06 par OTI LAS