Atelier enfant création bougie Douce lueur Saint-Vincent-de-Tyrosse

Douce lueur 4 rue hitard Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Vos enfants ont de l’imagination à revendre ? J’ai l’atelier qu’il leur faut !

Créations, couleurs, découvertes… et surtout… Du fun et du partage !

Des moments joyeux, créatifs et colorés.

Lors de chaque atelier, les enfants auront l’occasion de personnaliser des pots en céramiques spécialement préparés pour l’occasion. Des pots blancs, neutres, prêts à être personnalisés.

Chaque enfant pourra décorer son pot avec de la peinture, des paillettes, des motifs… plein de jolies touches créatives, selon ses envies.

Une fois décorés, nous y coulerons ensemble une bougie.

Un moment ludique et créatif pour laisser libre cours à leur imagination et repartir avec une création unique.

Pour les enfants de 6 à 10 ans.

Durée 1h.

Lieu Douce lueur, 4 rue hitard, 40230 St-Vincent-de-Tyrosse.

Pour toute information complémentaire/réservation, me contacter au 06.68.22.51.86 .

English : Atelier enfant création bougie

Do your kids have imagination in spades? I’ve got just the workshop for them!

Creativity, color, discovery… and above all… Fun and sharing!

German : Atelier enfant création bougie

Ihre Kinder haben eine blühende Fantasie? Ich habe das richtige Atelier für sie!

Kreationen, Farben, Entdeckungen… und vor allem… Spaß und Austausch!

Italiano :

I vostri bambini hanno una grande immaginazione? Ho il laboratorio che fa per loro!

Creatività, colore, scoperta… e soprattutto… Divertimento e condivisione!

Espanol : Atelier enfant création bougie

¿Tus hijos tienen mucha imaginación? Tengo el taller ideal para ellos

Creatividad, color, descubrimiento… y sobre todo… ¡Diversión y convivencia!

