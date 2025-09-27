Atelier enfant création bougie Douce lueur Saint-Vincent-de-Tyrosse

Atelier enfant création bougie Douce lueur Saint-Vincent-de-Tyrosse samedi 27 septembre 2025.

Atelier enfant création bougie

Douce lueur 4 rue hitard Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Des moments joyeux, créatifs et colorés.

Lors de chaque atelier, les enfants auront l’occasion de personnaliser un joli pot artisanal en céramique, ou une création thématique spécialement préparée pour l’occasion.

Chaque enfant pourra laisser libre court à son imagination en décorant son écrin à bougie avec de la peinture, des paillettes, des motifs… plein de jolies touches créatives, selon ses envies.

Une fois la décoration terminée, nous y coulerons ensemble une bougie.

Un moment ludique et créatif, idéal pour stimuler l’imagination et repartir avec un souvenir fait-main.

Pour les enfants de 6 à 10 ans.

Durée 1h.

Lieu Douce lueur, 4 rue hitard, 40230 St-Vincent-de-Tyrosse.

Pour toute information complémentaire/réservation, me contacter au 06.68.22.51.86. .

contact.doucelueur@gmail.com

English : Atelier enfant création bougie

Joyful, creative and colorful moments.

German : Atelier enfant création bougie

Fröhliche, kreative und farbenfrohe Momente.

Italiano :

Momenti gioiosi, creativi e colorati.

Espanol : Atelier enfant création bougie

Momentos alegres, creativos y llenos de color.

