Atelier enfant création bougie Douce lueur Saint-Vincent-de-Tyrosse

Douce lueur 4 rue hitard Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 35 EUR

Début : 2025-10-01

2025-10-01

Des moments joyeux, créatifs et colorés !

Lors de chaque atelier, les enfants auront l’occasion de personnaliser un joli pot artisanal en céramique, ou une création thématique spécialement préparée pour l’occasion.

Chaque enfant pourra laisser libre court à son imagination en décorant son écrin à bougie avec de la peinture, des paillettes, des motifs… plein de jolies touches créatives, selon ses envies.

Une fois la décoration terminée, nous y coulerons ensemble une bougie.

Un moment ludique et créatif, idéal pour stimuler l’imagination et repartir avec un souvenir fait-main.

Pour les enfants de 6 à 10 ans.

Durée 1h.

Lieu Douce lueur, 4 rue hitard, 40230 St-Vincent-de-Tyrosse.

Pour toute information complémentaire réservation, me contacter au 06.68.22.51.86. .

Douce lueur 4 rue hitard Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 22 51 86 contact.doucelueur@gmail.com

Happy, creative, colorful times!

Fröhliche, kreative und bunte Momente!

Un momento gioioso, creativo e colorato!

Un momento alegre, creativo y lleno de color

