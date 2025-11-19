Atelier enfant création bougie Douce lueur Saint-Vincent-de-Tyrosse
Atelier enfant création bougie Douce lueur Saint-Vincent-de-Tyrosse mercredi 19 novembre 2025.
Atelier enfant création bougie
Douce lueur 4 rue hitard Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Des moments joyeux, créatifs et colorés.
Lors de chaque atelier, les enfants auront l’occasion de personnaliser un pot artisanal en céramique.
Chaque enfant pourra laisser libre court à son imagination en décorant son écrin à bougie avec de la peinture, des paillettes, des motifs… plein de jolies touches créatives, selon ses envies.
Une fois la décoration terminée, nous y coulerons ensemble une bougie.
Un moment ludique et créatif, idéal pour stimuler l’imagination et repartir avec un souvenir fait-main.
Sur inscription.
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Durée 1h.
Lieu Douce lueur, 4 rue hitard, 40230 St-Vincent-de-Tyrosse.
Pour toute information complémentaire/réservation, me contacter au 06.68.22.51.86. .
Douce lueur 4 rue hitard Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 22 51 86 contact.doucelueur@gmail.com
English : Atelier enfant création bougie
Joyful, creative and colorful moments.
German : Atelier enfant création bougie
Fröhliche, kreative und farbenfrohe Momente.
Italiano :
Momenti gioiosi, creativi e colorati.
Espanol : Atelier enfant création bougie
Momentos alegres, creativos y llenos de color.
