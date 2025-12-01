Atelier enfant Création de boules à neige et de photophores pour Noël Percy-en-Normandie
Atelier enfant Création de boules à neige et de photophores pour Noël Percy-en-Normandie mercredi 17 décembre 2025.
Atelier enfant Création de boules à neige et de photophores pour Noël
3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 16:00:00
2025-12-17
Atelier créatif pour enfant, gratuit, à partir de 6 ans.
Boules à neiges et photophores pour Noël. Animé par Emma et Aurélie.
Amène ton bocal !
Inscriptions souhaitées. .
3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07
English : Atelier enfant Création de boules à neige et de photophores pour Noël
