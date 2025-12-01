Atelier enfant Création de boules à neige et de photophores pour Noël Percy-en-Normandie

Atelier enfant Création de boules à neige et de photophores pour Noël

3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

2025-12-17

Atelier créatif pour enfant, gratuit, à partir de 6 ans.

Boules à neiges et photophores pour Noël. Animé par Emma et Aurélie.

Amène ton bocal !

Inscriptions souhaitées. .

3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07

