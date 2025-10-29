Atelier enfant création de bracelet en pierres naturelles Quai des minéraux Binic-Étables-sur-Mer

Atelier enfant création de bracelet en pierres naturelles

Quai des minéraux 15 Quai Jean Bart Binic-Étables-sur-Mer

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

2025-10-29

Viens créer ton bracelet avec de véritables pierres naturelles et découvre leurs pouvoirs. Chaque enfant repartira avec son bracelet et une fiche descriptive.

Sur réservation par téléphone ou mail ou directement à la boutique Ty Kev’len 06 46 76 22 95 quaidesmineraux@gmail.com .

Quai des minéraux 15 Quai Jean Bart Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 46 76 22 95

