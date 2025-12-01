Atelier enfant Création de cartes de voeux

Abbadiale Maison des arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-12-29 10:00:00

fin : 2025-12-29 12:00:00

2025-12-29

Un atelier créatif avec Astrid Lecarpentier (Altigraphy) pour célébrer la fin de l’année !

Lors de cet atelier, les enfants apprendront à utiliser les crayons aquarelle pour créer leurs propres cartes de voeux.

Ils découvriront comment révéler des couleurs lumineuses et des textures délicates, tout en s’initiant aux techniques de base de l’aquarelle. Cet atelier offre un moment ludique où chaque enfant pourra exprimer son imagination en réalisant une carte unique à offrir pour les fêtes de fin d’année.

Sur réservation préalable. .

+33 7 84 24 00 35 astrid@altigraphy.com

English :

A creative workshop with Astrid Lecarpentier (Altigraphy) to celebrate the end of the year!

In this workshop, children will learn how to use watercolor pencils to create their own greeting cards.

They’ll discover how to reveal luminous colors and delicate textures, while learning basic watercolor techniques. This workshop is a fun way for each child to express his or her imagination and create a unique card for the festive season.

