ATELIER ENFANT CRÉATION D’HORLOGE Carbonne

ATELIER ENFANT CRÉATION D’HORLOGE

ATELIER TERRE Carbonne Haute-Garonne

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-21 13:00:00

fin : 2026-02-21 15:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Emmenez vos enfants créer leur petites horloges à l’Atelier Terre de Carbonne !

Organisé par l’Atelier Terre à Carbonne. .

ATELIER TERRE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie atelier.terre.carbonne2024@gmail.com

English :

Take your children to create their own little clocks at the Atelier Terre de Carbonne!

