ATELIER ENFANT CRÉATION D’HORLOGE Carbonne
ATELIER ENFANT CRÉATION D’HORLOGE Carbonne samedi 21 février 2026.
Début : 2026-02-21 13:00:00
fin : 2026-02-21 15:00:00
2026-02-21
Emmenez vos enfants créer leur petites horloges à l’Atelier Terre de Carbonne !
ATELIER TERRE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie atelier.terre.carbonne2024@gmail.com
Take your children to create their own little clocks at the Atelier Terre de Carbonne!
