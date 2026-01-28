Atelier enfant Création d’un bâton porte-bonheur par Valérie Cochereau Carnuta Jupilles
Carnuta 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Début : 2026-02-20 14:30:00
fin : 2026-02-20 16:00:00
2026-02-20
Après l’écoute d’une légende, les enfants choisissent leur futur compagnon de bois. Chacun pourra le personnaliser à l’aide d’éléments naturels et de peinture. Symboles, couleurs protectrices ou motifs secrets chacun repartira avec son propre bâton porte-bonheur.
8/12 ans. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
English :
Children’s workshop Creating a lucky stick by Valérie Cochereau
