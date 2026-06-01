Carbonne

ATELIER ENFANT CRÉATION LUMINAIRE EN CÉRAMIQUE

ATELIER TERRE Carbonne Haute-Garonne

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Participer à un stage créatif à l’Atelier Terre Carbonne et venez créer votre luminaire en céramique !

Organisé par l’Atelier Terre à Carbonne. 50 .

ATELIER TERRE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie atelier.terre.carbonne2024@gmail.com

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English :

Take part in a creative workshop at Atelier Terre Carbonne and create your own ceramic lighting fixture!

L’événement ATELIER ENFANT CRÉATION LUMINAIRE EN CÉRAMIQUE Carbonne a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE