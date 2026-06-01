ATELIER ENFANT CRÉATION LUMINAIRE EN CÉRAMIQUE Carbonne
ATELIER ENFANT CRÉATION LUMINAIRE EN CÉRAMIQUE Carbonne dimanche 14 juin 2026.
Carbonne
ATELIER ENFANT CRÉATION LUMINAIRE EN CÉRAMIQUE
ATELIER TERRE Carbonne Haute-Garonne
Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Participer à un stage créatif à l’Atelier Terre Carbonne et venez créer votre luminaire en céramique !
Organisé par l’Atelier Terre à Carbonne. 50 .
ATELIER TERRE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie atelier.terre.carbonne2024@gmail.com
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English :
Take part in a creative workshop at Atelier Terre Carbonne and create your own ceramic lighting fixture!
L’événement ATELIER ENFANT CRÉATION LUMINAIRE EN CÉRAMIQUE Carbonne a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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