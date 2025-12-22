Atelier Enfant Création Voiture Solaire, Azay-le-Rideau

Atelier Enfant Création Voiture Solaire

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-10-21

L’équipe pédagogique de la Cité Rétro-mécanique Maurice Dufresne propose aux enfants de 6 à 10 ans un atelier d’1h dans lequel ils auront pour mission de construire une petite voiture cartonnée et solaire. En fin d’atelier, petite course bon enfant au programme. Possibilité de prendre le goûter sur place, au restaurant chez Jeannot.

Tarif Atelier

Pour les enfants de 6 à 10 ans, 8€ enfant

Tarifs billetterie Musée

-10ans gratuit

10-17ans 7€

Etudiant 11€

Plein tarif 13€

Réservation conseillée resa@musee-dufresne.com ou 02 47 45 36 18

Lien d’inscription Jotform

https://form.jotform.com/240802737316353

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com

The educational team at the Cité Rétro-mécanique Maurice Dufresne is offering children aged 6 to 10 a 1-hour workshop in which their mission is to build a small solar-powered cardboard car. At the end of the workshop, a fun little race is scheduled.

