Atelier Enfant Création Voiture Solaire, Azay-le-Rideau

Atelier Enfant Création Voiture Solaire
17 Route de Marnay Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-08 15:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-10-21
L’équipe pédagogique de la Cité Rétro-mécanique Maurice Dufresne propose aux enfants de 6 à 10 ans un atelier d’1h dans lequel ils auront pour mission de construire une petite voiture cartonnée et solaire. En fin d’atelier, petite course bon enfant au programme. Possibilité de prendre le goûter sur place, au restaurant chez Jeannot.
Tarif Atelier
Pour les enfants de 6 à 10 ans, 8€ enfant
Tarifs billetterie Musée
-10ans gratuit
10-17ans 7€
Etudiant 11€
Plein tarif 13€
Réservation conseillée resa@musee-dufresne.com ou 02 47 45 36 18
https://form.jotform.com/240802737316353 13 .
17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com
English :
The educational team at the Cité Rétro-mécanique Maurice Dufresne is offering children aged 6 to 10 a 1-hour workshop in which their mission is to build a small solar-powered cardboard car. At the end of the workshop, a fun little race is scheduled.
