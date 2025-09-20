Atelier enfant – Crée ton Mémorial en LEGO® Centre d’histoire, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette Souchez

Atelier enfant – Crée ton Mémorial en LEGO® 20 et 21 septembre Centre d’histoire, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette Pas-de-Calais

gratuit, sur réservation

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:40:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:10:00

A l’occasion des Journées du Patrimoine, Emeline, chargée de médiation au Centre d’Histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, invite les familles à revisiter l’histoire autrement. Cette année, elle propose une animation inédite qui mêle mémoire, créativité et petites briques colorées.

Les jeunes visiteurs sont invités à créer leur propre mémorial en LEGO®. Vont-ils reproduire l’Anneau de la Mémoire, le Centre d’Histoire ou bien un autre site de mémoire issu de leur imagination ? Accessible dès le plus jeune âge, cette activité permet d’aborder la Grande Guerre de manière ludique et pédagogique.

Profitez aussi des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter l’exposition Lorette : sommet de mémoire, exposition conçue dans le cadre des 110 ans des Batailles d’Artois et des 10 ans du Centre d’Histoire.

3 sites uniques (un centre d'histoire, un anneau de la mémoire et une nécropole national) pour comprendre la Première Guerre Mondiale en Nord-Pas-de-Calais et partir sur les traces de notre histoire pour mieux comprendre le présent.

Ces sites sont classés à l'UNESCO.

Ces sites sont classés à l’UNESCO. 102 Rue Pasteur,

62153 Souchez

Accès au parking via le chemin de Lens

Suivez la direction « Notre-dame-de-Lorette » en arrivant à Souchez

Journées européennes du patrimoine 2025

