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AGENDA · Pont-l'Évêque

Atelier enfant : Créer des avatars avec votre voix EPN Pont-l’Évêque

mercredi 7 octobre 2026 · EPN · Pont-l'Évêque

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
EPN
Adresse
2 Place du Maréchal Foch
Ville
14130 Pont-l'Évêque
Département
Calvados
Tarif

Pont-l’Évêque

Atelier enfant : Créer des avatars avec votre voix

EPN 2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-07 15:00:00

Date(s) :
2026-10-07

Atelier enfant : Créer des avatars avec votre voix
Atelier enfant : Créer des avatars avec votre voix   .

EPN 2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49  epn@pontleveque.fr

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English : Atelier enfant : Créer des avatars avec votre voix

Children’s workshop: Create avatars using your voice

L’événement Atelier enfant : Créer des avatars avec votre voix Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Terre d’Auge Tourisme

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