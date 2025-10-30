Atelier enfant Dans le laboratoire de Louis Pasteur Villa du Temps retrouvé Cabourg

Atelier enfant Dans le laboratoire de Louis Pasteur Villa du Temps retrouvé Cabourg jeudi 30 octobre 2025.

Atelier enfant Dans le laboratoire de Louis Pasteur

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 14:30:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Votre petit artiste explore les recherches de Louis Pasteur, grand scientifique à l’origine du vaccin contre la rage, et s’amuse à réaliser une œuvre alliant science et art ! De 7 à 12 ans.

Votre petit artiste explore les recherches de Louis Pasteur, grand scientifique à l’origine du vaccin contre la rage, et s’amuse à réaliser une œuvre alliant science et art !

De 7 à 12 ans. .

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie contact@villadutempsretrouve.com

English : Atelier enfant Dans le laboratoire de Louis Pasteur

Your little artist explores the research of Louis Pasteur, the great scientist behind the rabies vaccine, and has fun creating a work combining science and art! Ages 7 to 12.

German : Atelier enfant Dans le laboratoire de Louis Pasteur

Ihr kleiner Künstler erforscht die Forschungen von Louis Pasteur, dem großen Wissenschaftler, der den Impfstoff gegen Tollwut entwickelt hat, und hat Spaß daran, ein Werk zu schaffen, das Wissenschaft und Kunst miteinander verbindet! Von 7 bis 12 Jahren.

Italiano :

Il piccolo artista esplora le ricerche di Louis Pasteur, il grande scienziato autore del vaccino antirabbico, e si diverte a creare un’opera che unisce scienza e arte! Dai 7 ai 12 anni.

Espanol :

Tu pequeño artista explora las investigaciones de Louis Pasteur, el gran científico que creó la vacuna contra la rabia, y se divierte creando una obra que combina ciencia y arte De 7 a 12 años.

L’événement Atelier enfant Dans le laboratoire de Louis Pasteur Cabourg a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Cabourg