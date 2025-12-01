Atelier enfant de 3 à 5 ans Ma guirlande de fête Atelier Oxymage Tourouvre au Perche

Atelier enfant de 3 à 5 ans Ma guirlande de fête

Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-12-27 10:00:00

fin : 2025-12-27 11:30:00

2025-12-27

Isabelle Aubry, artiste plasticienne et land’Art vous propose des ateliers dans son tout nouvel espace Oxymage

Tes petites formes naturelles découpées et des paillettes que tu réaliseras pour déposer à la table du réveillon ou offrir à ta famille .

Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 09 22 90 25 isaaubry@orange.fr

