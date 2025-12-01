Atelier enfant de 3 à 5 ans Ma guirlande de fête Atelier Oxymage Tourouvre au Perche
Atelier enfant de 3 à 5 ans Ma guirlande de fête Atelier Oxymage Tourouvre au Perche samedi 27 décembre 2025.
Atelier enfant de 3 à 5 ans Ma guirlande de fête
Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 10:00:00
fin : 2025-12-27 11:30:00
Date(s) :
2025-12-27
Isabelle Aubry, artiste plasticienne et land’Art vous propose des ateliers dans son tout nouvel espace Oxymage
Tes petites formes naturelles découpées et des paillettes que tu réaliseras pour déposer à la table du réveillon ou offrir à ta famille .
Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 09 22 90 25 isaaubry@orange.fr
English : Atelier enfant de 3 à 5 ans Ma guirlande de fête
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier enfant de 3 à 5 ans Ma guirlande de fête Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Touisme des Hauts du Perche