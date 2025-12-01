Atelier enfant de 3 à 5 ans mon petit flocon Atelier Oxymage Tourouvre au Perche
Atelier enfant de 3 à 5 ans mon petit flocon
Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche Orne
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 11:30:00
2025-12-20
Isabelle Aubry, artiste plasticienne et land’Art vous propose des ateliers dans son tout nouvel espace Oxymage
Il a neigé à Tourouvre, des petits flocons de papier et des empreintes de neige pourront se suspendre à ton sapin. .
Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 09 22 90 25 isaaubry@orange.fr
