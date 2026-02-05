Atelier enfant De l’inscription dans la ville à la lettrine calligraphiée VAH Hôtel de ville Fontenay-le-Comte

Atelier enfant De l’inscription dans la ville à la lettrine calligraphiée VAH

Organisé par la ville d’Art et d’Histoire

Pars en balade pour débusquer les signes et écritures cachés sur les murs et monuments de la ville. À la fin de la promenade, laisse libre cours à ton imagination lors de l’atelier de création de lettrines, décorées comme dans les livres anciens. Inspire toi des motifs repérés en chemin animaux amusants, plantes, formes, boucles et couleurs pour personnaliser ta création !

Atelier à destination des enfants de 4 à 7 ans et de leur famille.

Le tarif est de 5€/enfant et les places sont limitées.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Vendée Grand Sud, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr

02 51 69 44 99. .

Hôtel de ville 9 Rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

Organized by the City of Art and History

