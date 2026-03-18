Atelier enfant Décoration de sac tote-bag Place Bugnet Levier

Atelier enfant Décoration de sac tote-bag Place Bugnet Levier mardi 11 août 2026.

Atelier enfant Décoration de sac tote-bag

Place Bugnet Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt Levier Doubs

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:30:00
fin : 2026-08-11 17:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Organisé par le Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt.
Le temps d’un après-midi, venez exprimer vos talents artistiques lors de cet atelier customisation de sac tote-bag.
A partir de 6 ans. Inscription par téléphone ou par email   .

Place Bugnet Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 58 74  museeducheval@cca800.fr

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English :

L’événement Atelier enfant Décoration de sac tote-bag Levier a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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