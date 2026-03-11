Atelier enfant Des histoires sous les pins Librairie L’Ecureuil Bleu Seignosse

Atelier enfant Des histoires sous les pins

Librairie L'Ecureuil Bleu 1991 avenue Charles de Gaulle Seignosse Landes

Gratuit

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Partez pour une balade en forêt ponctuée de lectures d’albums et suivie d’une activité manuelle ou d’un jeu spécialement imaginé pour les enfants.

Un moment ludique à la librairie l’Écureuil Bleu !

Des histoires sous les pins partez pour une balade en forêt agrémentée de lecture d'albums et d'une activité manuelle ou d'un jeu pour les enfants.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de Pépites en stock, manifestation proposée par l’association Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine dont la librairie est membre.

Horaires 10h à 11h30

Age 3 à 6 ans.

Gratuit.

Lieu Librairie L’Ecureuil Bleu 1991 avenue Charles de Gaulle à Seignosse.

→ Réservation obligatoire 05 40 77 11 04 librairie@lecureuilbleu.fr .

+33 5 40 77 11 04 librairie@lecureuilbleu.fr

English : Atelier enfant Des histoires sous les pins

Join us for a walk in the forest, punctuated by book readings and followed by a manual activity or game specially designed for children.

