Atelier enfant Dessin et poésie Place Bugnet Levier
Atelier enfant Dessin et poésie Place Bugnet Levier mardi 28 juillet 2026.
Atelier enfant Dessin et poésie
Place Bugnet Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt Levier Doubs
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:30:00
fin : 2026-07-28 17:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Organisé par le Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt.
Une expérience immersive et multisensorielle au cœur du musée. A partir de 5 ans. Inscription par téléphone. .
Place Bugnet Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 58 74 museeducheval@cca800.fr
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English :
L’événement Atelier enfant Dessin et poésie Levier a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS