Atelier enfant développe ta créativité grâce à l’art thérapie Gouville-sur-Mer
lundi 20 juillet 2026 · Gouville-sur-Mer
Informations pratiques
Gouville-sur-Mer
Atelier enfant développe ta créativité grâce à l’art thérapie
Servigny Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-07-20 16:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Atelier enfant développe ta créativité grâce à l’art thérapie, 8-12 ans. Rendez-vous de 14h30 à 16h30 à Servigny (Gouville-sur-Mer).
Inscription obligatoire. .
Servigny Gouville-sur-Mer 50200 Manche Normandie +33 6 83 00 58 26
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English : Atelier enfant développe ta créativité grâce à l’art thérapie
L’événement Atelier enfant développe ta créativité grâce à l’art thérapie Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par Coutances Tourisme
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