Atelier enfant DIY décor d’hiver Rue du Petit Train Pont-l’Abbé
Atelier enfant DIY décor d’hiver Rue du Petit Train Pont-l’Abbé lundi 23 février 2026.
Atelier enfant DIY décor d’hiver
Rue du Petit Train Maison pour tous Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23
fin : 2026-02-23
Date(s) :
2026-02-23
Fabrique ton décor sur le thème de l’hiver
A partir de 3 ans . Sur inscription. Adhésion famille MPT obligatoire. .
Rue du Petit Train Maison pour tous Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 71 06 75 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier enfant DIY décor d’hiver
L’événement Atelier enfant DIY décor d’hiver Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Destination Pays Bigouden