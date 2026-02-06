Atelier enfant DIY décor d’hiver Rue du Petit Train Pont-l’Abbé

Atelier enfant DIY décor d’hiver

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-23

2026-02-23

Fabrique ton décor sur le thème de l’hiver

A partir de 3 ans . Sur inscription. Adhésion famille MPT obligatoire. .

Rue du Petit Train Maison pour tous Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 71 06 75 20

English : Atelier enfant DIY décor d’hiver

