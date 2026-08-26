Atelier enfant : En route avec l’Orient-Express Villa du Temps retrouvé Cabourg
lundi 26 octobre 2026 · Villa du Temps retrouvé · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
Atelier enfant : En route avec l’Orient-Express
Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26 14:30:00
fin : 2026-10-26 16:00:00
Date(s) :
2026-10-26
Votre enfant part à la découverte des incroyables voyages de l’Orient-Express et se laisse porter par l’imaginaire des grandes traversées à travers villes mythiques et paysages lointains. En atelier, il crée sa propre étiquette de voyage, s’imaginant explorateur d’un autre temps. De 4 à 6 ans.
Votre enfant part à la découverte des incroyables voyages de l’Orient-Express et se laisse porter par l’imaginaire des grandes traversées à travers villes mythiques et paysages lointains. En atelier, il crée sa propre étiquette de voyage, s’imaginant explorateur d’un autre temps.
De 4 à 6 ans.
Inscription obligatoire. .
Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44 contact@villadutempsretrouve.com
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English : Atelier enfant : En route avec l’Orient-Express
Your child will discover the incredible journeys of the Orient-Express, and let themselves be carried away by the imagination of the great crossings through mythical cities and faraway landscapes. In the workshop, they create their own travel label, imagining themselves as explorers from another …
L’événement Atelier enfant : En route avec l’Orient-Express Cabourg a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cabourg
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