Atelier enfant Enlumine ton sapin Saint-Benoît-sur-Loire

Atelier enfant Enlumine ton sapin

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : Samedi 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-24 17:30:00

2025-12-20 2025-12-23 2025-12-24

Sur 3 après-midi, Camille proposera a nos jeunes artistes un atelier enluminures pour accrocher sur le sapin ! Venez quand vous voulez. Pour que le moment soit encore plus doux, un verre de jus de pomme chaux aux épices sera offert ! 5 .

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr

