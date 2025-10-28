Atelier enfant et ados dès 8 ans Photophores de l’automne Bourgneuf Villeneuve-en-Retz

Atelier enfant et ados dès 8 ans Photophores de l’automne Bourgneuf Villeneuve-en-Retz mardi 28 octobre 2025.

Atelier enfant et ados dès 8 ans Photophores de l’automne

Bourgneuf 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 16:30:00

Date(s) :

2025-10-28

Claire vous propose dans son atelier créatif situé à Villeneuve-en-Retz, différentes séances autour du bien-être et de la création

Coloré, atypique et convivial, son atelier Fantaisie Retz’Créative lui ressemble et vous accueille pour des moments de découvertes et de créations très originaux !

Pour cet atelier Claire accueille les enfants et ados dès 8 ans c’est parti pour la création de photophores de l’automne. Autour des couleurs et de l’ambiance de saison.

Créations de jolis photophores personnalisés, en décorant des pots en verre avec des motifs automnaux feuilles, citrouilles, glands, couleurs chaudes… sur un plateau en bois.

Techniques simples de peinture, collage et décoration, chacun pourra laisser libre cours à son imagination et à sa créativité…

Pratique

thème de l’atelier Photophores de l’automne

une bulle créative rien que pour soi !

réservez vite votre place par téléphone auprès de Claire; atelier limité à 5 participants

matériel compris

boisson de saison offerte

chacun repart avec sa création

Découvrez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz. .

Bourgneuf 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 44 75 86 claire@fantaisieretzcreative.com

English :

In her creative workshop located in Villeneuve-en-Retz, Claire offers a variety of sessions based on well-being and creativity:

Colorful, atypical and convivial, her Fantaisie Retz’Créative workshop is just like her, and welcomes you for moments of discovery and highly original creations!

German :

Claire bietet Ihnen in ihrem kreativen Atelier in Villeneuve-en-Retz verschiedene Sitzungen rund um das Wohlbefinden und die Kreativität an:

Ihr Atelier Fantaisie Retz’Créative ist farbenfroh, atypisch und gesellig, sieht aus wie sie und empfängt Sie für Momente der Entdeckung und sehr originelle Kreationen!

Italiano :

Nel suo laboratorio creativo di Villeneuve-en-Retz, Claire offre una serie di sessioni incentrate sul benessere e sulla creatività:

Colorato, atipico e simpatico, il suo laboratorio Fantaisie Retz’Créative è proprio come lei e vi accoglie per momenti di scoperta e creazione molto originali!

Espanol :

En su taller creativo de Villeneuve-en-Retz, Claire ofrece una serie de sesiones centradas en el bienestar y la creatividad:

Colorista, atípico y simpático, su taller Fantaisie Retz’Créative es como ella y le da la bienvenida para vivir momentos de descubrimiento y creación muy originales

L’événement Atelier enfant et ados dès 8 ans Photophores de l’automne Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2025-09-12 par I_OT Pornic