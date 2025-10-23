Atelier-enfant et famille Ce tombeau ser votre tombeau Centre d’Interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer

Atelier-enfant et famille Ce tombeau ser votre tombeau Centre d’Interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer jeudi 23 octobre 2025.

Atelier-enfant et famille Ce tombeau ser votre tombeau

Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 10:30:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-30

En 1977 à Carhaix, les archéologues ont sauvé in extremis des pierres richement sculptées attribuées à un monument funéraire détruit un mausolée du 1er siècle de notre ère. Après une petite initiation au vocabulaire des décors et architectures des monuments et à la découverte du traitement des défunts par la société romaine, les participants de cet atelier pourront imaginer et créer sur mesure leur propre mausolée à partir de notre catalogue Vorgiorama .

Inscription recommandée. .

Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 17 53 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier-enfant et famille Ce tombeau ser votre tombeau Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-10-17 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée