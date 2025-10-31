[Atelier enfant] Fabrique ta citrouille d’Halloween Tourville-sur-Arques

[Atelier enfant] Fabrique ta citrouille d’Halloween Tourville-sur-Arques vendredi 31 octobre 2025.

[Atelier enfant] Fabrique ta citrouille d’Halloween

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Quoi de plus jolie qu’une citrouille Jack O’Lantern pour décorer sa maison pour la fête d’Halloween ?

Venez découper votre citrouille et la transformer… en monstre souriant ou effrayant !

Pour les enfants de 4 à 12 ans. Un adulte obligatoire par enfant pour la manipulation du couteau.

Réservation obligatoire 06 33 94 89 47 .

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 33 94 89 47 scolaires.miromesnil@gmail.com

English : [Atelier enfant] Fabrique ta citrouille d’Halloween

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Atelier enfant] Fabrique ta citrouille d’Halloween Tourville-sur-Arques a été mis à jour le 2025-08-17 par Seine-Maritime Attractivité