[Atelier enfant] Fabrique ta citrouille d’Halloween Tourville-sur-Arques
[Atelier enfant] Fabrique ta citrouille d’Halloween Tourville-sur-Arques vendredi 31 octobre 2025.
[Atelier enfant] Fabrique ta citrouille d’Halloween
Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 16:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Quoi de plus jolie qu’une citrouille Jack O’Lantern pour décorer sa maison pour la fête d’Halloween ?
Venez découper votre citrouille et la transformer… en monstre souriant ou effrayant !
Pour les enfants de 4 à 12 ans. Un adulte obligatoire par enfant pour la manipulation du couteau.
Réservation obligatoire 06 33 94 89 47 .
Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 33 94 89 47 scolaires.miromesnil@gmail.com
English : [Atelier enfant] Fabrique ta citrouille d’Halloween
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [Atelier enfant] Fabrique ta citrouille d’Halloween Tourville-sur-Arques a été mis à jour le 2025-08-17 par Seine-Maritime Attractivité