Atelier enfant fabrique ta neige magique Eco-Domaine la Fontaine Pornic

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-27 16:00:00

fin : 2026-03-06 17:00:00

2026-02-27 2026-03-06

Atelier de fabrication de neige magique proposé par l’Eco Domaine la Fontaine.

Il neige… à l’intérieur de la ferme !

Au programme

Vos petits scientifiques en herbe vont adorer créer leur propre neige artificielle douce et scintillante.

Avec leurs mains, ils mélangeront des ingrédients surprenants pour fabriquer une neige qui ne fond jamais !

Bonhommes de neige miniatures, igloos rigolos, sculture, tout est possible dans cet atelier sensoriel hivernal.

Chaque enfant repart avec sa neige magique dans un pot pour continuer l’aventure à la maison ! .

English :

Magic snow-making workshop organized by Eco Domaine la Fontaine.

