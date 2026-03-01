Atelier Enfant-Famille | Petit pinceau, grand pinceau | Initiation à l’art chinois Feibai Institute Paris

L’art est la plus douce des initiations.

Conçu pour les enfants dès 3 ans, à partager en famille ou en autonomie, cet atelier thématique invite à découvrir l’esthétique asiatique à travers l’encre, le pinceau et la beauté du geste. Un moment poétique et immersif pour s’inspirer et créer ensemble.

Moment des cours au Feibai Institute ; Crédits : Feibai Institute

Infos pratiques

Conçu pour les enfants de 3 à 12 ans, à partager en famille.

Les plus petits, de moins de 5 ans, participent accompagnés d’un adulte.

Date & horaires

dim. 22/3/2026, 10:30

dim. 17/5/2026, 10:30

dim. 4/10/2026, 10:30

Durée – 1h30

Tarifs

15 EUR / Enfant

20 EUR / Adulte

Inscriptions

https://feibai.org/atelier-enfant-famille/

Enseignants

ZHAO Fei 趙斐, artiste-chercheuse. Co-fondatrice de Feibai Institute, responsable pédagogique des programmes d’arts plastiques et de peinture chinoise. Docteur en Arts plastiques à l’Université Paris VIII.

Feibai Institute 10, rue Thérèse 75001 10 rue ThérèseParis

