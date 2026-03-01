Atelier Enfant-Famille | Petit pinceau, grand pinceau | Initiation à l’art chinois Feibai Institute Paris
Atelier Enfant-Famille | Petit pinceau, grand pinceau | Initiation à l’art chinois Feibai Institute Paris dimanche 22 mars 2026.
L’art est la plus douce des initiations.
Conçu pour les enfants dès 3 ans, à partager en famille ou en autonomie, cet atelier thématique invite à découvrir l’esthétique asiatique à travers l’encre, le pinceau et la beauté du geste. Un moment poétique et immersif pour s’inspirer et créer ensemble.
Infos pratiques
Conçu pour les enfants de 3 à 12 ans, à partager en famille.
Les plus petits, de moins de 5 ans, participent accompagnés d’un adulte.
Date & horaires
dim. 22/3/2026, 10:30
dim. 17/5/2026, 10:30
dim. 4/10/2026, 10:30
Durée – 1h30
Tarifs
15 EUR / Enfant
20 EUR / Adulte
Inscriptions
https://feibai.org/atelier-enfant-famille/
–
Enseignants
ZHAO Fei 趙斐, artiste-chercheuse. Co-fondatrice de Feibai Institute, responsable pédagogique des programmes d’arts plastiques et de peinture chinoise. Docteur en Arts plastiques à l’Université Paris VIII.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-22T11:30:00+01:00
fin : 2026-10-04T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-22T10:30:00+02:00_2026-03-22T12:00:00+02:00;2026-05-17T10:30:00+02:00_2026-05-17T12:00:00+02:00;2026-10-04T10:30:00+02:00_2026-10-04T12:00:00+02:00
Feibai Institute 10, rue Thérèse 75001 10 rue ThérèseParis
https://feibai.org/ +33682798797 feibai.inst@gmail.com
