Atelier enfant Fleur à composer, Dijon

Atelier enfant Fleur à composer

27 Rue d’Ahuy Dijon Côte-d’Or

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11 11:00:00

2026-02-11

Un atelier ludique pour s’initier à la composition graphique. Après une courte visite de

l’exposition et une séance de jeu avec des formes inspirées de ses tableaux, les enfants

créeront leur propre fleur à l’aide de papiers colorés découpés. Comme un jeu de construction en deux dimensions, chacun·e inventera une fleur unique, à emporter à la maison.

Un atelier entre découpage, collage et imagination !

Entre 3 et 6ans .

