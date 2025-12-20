Atelier enfant Fleur à composer, Dijon
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 11:00:00
2026-02-11
Un atelier ludique pour s’initier à la composition graphique. Après une courte visite de
l’exposition et une séance de jeu avec des formes inspirées de ses tableaux, les enfants
créeront leur propre fleur à l’aide de papiers colorés découpés. Comme un jeu de construction en deux dimensions, chacun·e inventera une fleur unique, à emporter à la maison.
Un atelier entre découpage, collage et imagination !
Entre 3 et 6ans .
27 Rue d’Ahuy Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
English : Atelier enfant Fleur à composer
