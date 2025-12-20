Atelier enfant Fleur collective en sérigraphie, Dijon

Atelier enfant Fleur collective en sérigraphie

27 Rue d'Ahuy Dijon Côte-d'Or

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 15:30:00

2026-02-11

Les enfants découvrent le travail de Matthieu Louvrier et réalisent une œuvre collective à sa manière. À partir d’un ensemble de formes géométriques, ils et elles construiront ensemble une grande fleur graphique, jouant sur les couleurs, l’équilibre et la coopération. Cette composition sera ensuite imprimée en sérigraphie, l’occasion d’expérimenter cette technique artisanale et d’en comprendre les étapes.

Chaque participant·e repartira avec sa propre affiche collective. .

Dijon 21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Atelier enfant Fleur collective en sérigraphie

