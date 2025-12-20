Atelier enfant Fleur collective en sérigraphie, Dijon
Atelier enfant Fleur collective en sérigraphie, Dijon mercredi 11 février 2026.
27 Rue d’Ahuy Dijon Côte-d’Or
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 15:30:00
2026-02-11
Les enfants découvrent le travail de Matthieu Louvrier et réalisent une œuvre collective à sa manière. À partir d’un ensemble de formes géométriques, ils et elles construiront ensemble une grande fleur graphique, jouant sur les couleurs, l’équilibre et la coopération. Cette composition sera ensuite imprimée en sérigraphie, l’occasion d’expérimenter cette technique artisanale et d’en comprendre les étapes.
Chaque participant·e repartira avec sa propre affiche collective. .
