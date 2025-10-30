Atelier enfant « Frissons et petites créatures » Carnuta, Jupilles

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Atelier enfant « Frissons et petites créatures »

Dans cet atelier, les enfants vivent une expérience sensorielle pour explorer l’univers des petites créatures souvent effrayantes. Plumes, poils ou écailles, ils les observeront de près. Après les avoir découverts, ils réaliseront que ces bêtes ne sont pas si terrifiantes !

Pour les enfants de 5 à 7 ans. Sur réservation. .

Carnuta, 2, rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

