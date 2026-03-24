Atelier Enfant galette à la farine de maïs Moulin de Bénesse-lès-Dax Bénesse-lès-Dax

Atelier Enfant galette à la farine de maïs

Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Atelier ludique pour les enfants de 4 à 12 ans. Découvrez le moulin à travers une visite adaptée. Les enfants mettront ensuite la main à la pâte en fabriquant leurs mini galettes à la farine de maïs. Sur réservation, pour un moment gourmand et pédagogique. .

Moulin de Bénesse-lès-Dax 350 rte de la Sablière Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 93 65 63 moulin@benesse-les-dax.fr

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English : Atelier Enfant galette à la farine de maïs

L’événement Atelier Enfant galette à la farine de maïs Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Grand Dax