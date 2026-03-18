Atelier enfant Hôtel à insectes Place Bugnet Levier
Atelier enfant Hôtel à insectes Place Bugnet Levier mercredi 21 octobre 2026.
Atelier enfant Hôtel à insectes
Place Bugnet Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt Levier Doubs
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21 17:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Organisé par le Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt. Inscription par téléphone. .
Place Bugnet Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 58 74 museeducheval@cca800.fr
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English :
L’événement Atelier enfant Hôtel à insectes Levier a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS