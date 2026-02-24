Atelier enfant Impressionnant paysage Villa du Temps retrouvé Cabourg

Atelier enfant Impressionnant paysage

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Votre enfant observe les paysages colorés de l’impressionnisme, puis en atelier, il découvre la technique de la peinture au couteau et expérimente les matières, les reliefs et les mouvements pour donner vie à son propre paysage coloré. De 7 à 12 ans.

De 7 à 12 ans. .

English : Atelier enfant Impressionnant paysage

Your child will look at the colourful landscapes of Impressionism, then in the workshop they will discover the technique of painting with a knife and experiment with materials, relief and movement to bring their own colourful landscape to life. Ages 7 to 12.

