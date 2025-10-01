Atelier enfant Initiation à la broderie Martainville-Épreville
429 route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime
Début : 2025-10-01 14:30:00
fin : 2025-10-01 16:00:00
2025-10-01
En s’inspirant des textiles régionaux, viens t’essayer à la broderie, et pourquoi pas repartir avec une création bien personnelle.
Atelier encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation.
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans. .
429 route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 15 69 11 musees.departementaux@seinemaritime.fr
