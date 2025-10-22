Atelier enfant initiation au crayons-aquarelle Abbadiale Maison des arts Arras-en-Lavedan
Atelier enfant initiation au crayons-aquarelle Abbadiale Maison des arts Arras-en-Lavedan mercredi 22 octobre 2025.
Atelier enfant initiation au crayons-aquarelle
Abbadiale Maison des arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:00:00
fin : 2025-10-22 12:00:00
Date(s) :
2025-10-22
Ateliers crayons aquarelle pour enfants sur le thème de l’automne citrouille, champignons, feuilles, châtaignes…
Un trait de crayon, une touche d’eau… et la magie opère !
Avec Astrid Lecarpentier, les enfants découvrent comment transformer leurs dessins en véritables peintures lumineuses grâce aux crayons aquarelle. Un moment ludique pour expérimenter les couleurs, apprendre en s’amusant et laisser libre cours à leur imagination.
Sur inscription.
.
Abbadiale Maison des arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 24 00 35 astrid@altigraphy.com
English :
Watercolor pencil workshops for children on the theme of autumn: pumpkins, mushrooms, leaves, chestnuts?
A pencil stroke, a touch of water? and the magic happens!
With Astrid Lecarpentier, children discover how to transform their drawings into luminous paintings using watercolor pencils. A fun way to experiment with colors, learn while having fun, and let their imaginations run wild.
Registration required.
German :
Aquarellstifte-Workshops für Kinder zum Thema Herbst: Kürbis, Pilze, Blätter, Kastanien?
Ein Bleistiftstrich, ein Hauch Wasser? und die Magie wirkt!
Mit Astrid Lecarpentier entdecken die Kinder, wie sie ihre Zeichnungen mithilfe von Aquarellstiften in leuchtende Gemälde verwandeln können. Ein spielerischer Moment, in dem sie mit Farben experimentieren, spielerisch lernen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen können.
Nach Anmeldung.
Italiano :
Laboratori di matita acquerellabile per bambini sul tema dell’autunno: zucche, funghi, foglie, castagne?
Un tratto di matita, un tocco d’acqua e la magia si compie!
Con Astrid Lecarpentier, i bambini scopriranno come trasformare i loro disegni in dipinti luminosi utilizzando le matite acquerellabili. Un modo divertente per sperimentare i colori, imparare divertendosi e dare sfogo alla propria immaginazione.
Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Talleres de lápiz acuarelable para niños sobre el tema del otoño: calabazas, setas, hojas, castañas..
Un trazo de lápiz, un toque de agua… ¡y surge la magia!
Con Astrid Lecarpentier, los niños descubrirán cómo transformar sus dibujos en luminosas pinturas utilizando lápices acuarelables. Es una forma divertida de experimentar con los colores, divertirse aprendiendo y dar rienda suelta a su imaginación.
Inscripción obligatoria.
L’événement Atelier enfant initiation au crayons-aquarelle Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2025-10-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65